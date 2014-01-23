Организации с иностранной поддержкой, в течение 3 месяцев должны сменить названия - Минюст

В связи с вступлением в силу 22 января закона «О внесении изменений в Закон Украины "О судоустройстве и статусе судей" и процессуальных законов о дополнительных мерах защиты безопасности граждан», общественные объединения, а также обособленные подразделения иностранных неправительственных организаций, которые получают средства или иное имущество из иностранных источников и участвуют в политической деятельности, осуществляемой на территории Украины, обязаны в течение 3 месяцев получить статус общественного объединения, которое выполняет функции иностранного агента, и привести наименование такого объединения в соответствие с требованиями закона.

Теперь в названии общественного объединения, которое получает средства или иное имущество из иностранных источников и участвует в политической деятельности, осуществляемой на территории Украины, должно содержаться словосочетание "общественное объединение, выполняющее функции иностранного агента".

В связи с этим общественные объединения обязаны в течение 3 месяцев подать в уполномоченный орган по вопросам регистрации по своему местонахождению (в регистрационную службу или управление юстиции) заявление о включении в Реестр общественных объединений информации относительно осуществления общественным объединением своей деятельности как общественного объединения, выполняющего функции иностранного агента, внести изменения в устав, включив в наименование такого общественного объединения словосочетание «общественное объединение, выполняющее функции иностранного агента».

Также Минюст сообщает, что общественные объединения, выполняющие функции иностранного агента, и обособленные подразделения иностранных неправительственных организаций обязаны ежемесячно предоставлять в уполномоченный орган по вопросам регистрации документы о персональном составе руководящих органов и информацию об объеме средств или иного имущества, полученных из иностранных источников, о запланированных целях их использования и о фактическом использовании, о запланированных программы деятельности и фактической деятельности.

Ежеквартально соответствующие общественные объединения и обособленные подразделения обязаны размещать в Интернете и публиковать в газете «Голос Украины» или «Урядовый курьер» отчет о своей деятельности.

При этом Минюст обращает внимание на то, что в случае непринятия мер по внесению изменений в учредительные документы и перерегистрации общественных объединений, выполняющих функции иностранного агента, и обособленных подразделений иностранных неправительственных организаций в течение 3 месяцев с момента вступления в силу Закона Украины «О внесении изменений в Закон Украины "О судоустройстве и статусе судей", регистрационные службы имеют право обратиться с иском в суд о запрете такого общественного объединения.