Богомолец: госпитализированым активистам могут приписать наркозависимость

Об этом сообщила врач Ольга Богомолец на своей странице в Facebook.

"В некоторых больницах города, куда госпитализировали раненых с площади, появляются представители наркологической службы и получают персональные данные раненых. Для чего они это делают? Чтобы потом сделать справку задним числом о наркозависимости? Коллеги - врачи или у вас еще другие предположения?" - написала она.