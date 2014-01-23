Богомолец: госпитализированым активистам могут приписать наркозависимость
05:25, 23 января 2014Политика
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В некоторые больницы Киева, куда госпитализировали раненых с улицы Грушевского, приходят представители наркологической службы и получают персональные данные активистов.
Богомолец: госпитализированым активистам могут приписать наркозависимость / REUTERS
Об этом сообщила врач Ольга Богомолец на своей странице в Facebook.
"В некоторых больницах города, куда госпитализировали раненых с площади, появляются представители наркологической службы и получают персональные данные раненых. Для чего они это делают? Чтобы потом сделать справку задним числом о наркозависимости? Коллеги - врачи или у вас еще другие предположения?" - написала она.
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