ГСЧС не считает события на улице Грушевского чрезвычайной ситуацией

12:20, 20 января 2014
Политика
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Государственная служба Украины по чрезвычайным ситуациям не считает события на улице Грушевского в центре Киева, где со вчерашнего дня длятся столкновения между гражданскими активистами и правоохранительными органами, чрезвычайной ситуацией.

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Как передает кореспондент УНИАН, об этом на брифинге заявил начальник отдела Департамента реагирования на чрезвычайные ситуации ГСЧС Василий Сницар.

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«Нарушения общественного порядка на улице Грушевского не отнесены к чрезвычайным ситуациям», - сказал он.

При этом Сницар подчеркнул, что сотрудники Госслужбы участвовали в тушении пожаров на Грушевского, благодаря чему удалось избежать распространения огня на близлежащие здания.

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