ГСЧС не считает события на улице Грушевского чрезвычайной ситуацией
12:20, 20 января 2014Политика
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Государственная служба Украины по чрезвычайным ситуациям не считает события на улице Грушевского в центре Киева, где со вчерашнего дня длятся столкновения между гражданскими активистами и правоохранительными органами, чрезвычайной ситуацией.
ГСЧС не считает события на улице Грушевского чрезвычайной ситуацией
Как передает кореспондент УНИАН, об этом на брифинге заявил начальник отдела Департамента реагирования на чрезвычайные ситуации ГСЧС Василий Сницар.
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«Нарушения общественного порядка на улице Грушевского не отнесены к чрезвычайным ситуациям», - сказал он.
При этом Сницар подчеркнул, что сотрудники Госслужбы участвовали в тушении пожаров на Грушевского, благодаря чему удалось избежать распространения огня на близлежащие здания.
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