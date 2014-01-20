ГСЧС не считает события на улице Грушевского чрезвычайной ситуацией

Как передает кореспондент УНИАН, об этом на брифинге заявил начальник отдела Департамента реагирования на чрезвычайные ситуации ГСЧС Василий Сницар.

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«Нарушения общественного порядка на улице Грушевского не отнесены к чрезвычайным ситуациям», - сказал он.

При этом Сницар подчеркнул, что сотрудники Госслужбы участвовали в тушении пожаров на Грушевского, благодаря чему удалось избежать распространения огня на близлежащие здания.