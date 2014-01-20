Радио «Свобода» заявляет о задержании правоохранителями съемочной группы

Об этом сообщает Радио «Свобода» с ссылкой на жену одного из двух задержанных, которая получила sms-сообщение от мужа.

После 8.00 журналисты пошли снимать события на улице Грушевского. На протяжении нескольких минут во время паузы в столкновениях митингующих и милиции они подошли почти впритык к рядам правоохранителей. Затем трансляция Радио «Свобода» перервалась.

Радиостанция пытается узнать о причинах задержание и то, куда повезли журналистов.

Силовики, которые ночью обстреливали митингующих на улице Грушевского пластиковыми пулями и светло-шумовыми гранатами, целились также и в журналистов, которые исполняют свои профессиональные обязанности.

От разрыва светло-шумовой гранаты прошлой ночью пострадал и журналист Радио «Свобода». Он получил многочисленные ссадины и ушибы. Перед тем он успел снять, как сотрудник правоохранительных органов целится прямо в него.