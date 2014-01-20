Только примирение - путь вперед, репрессии и насилие потопят Украину - глава МИД Швеции



Об этом говорится в заметке на сайте микроблогов Twitter главы шведской дипломатии: «Открытая демократия и примирение - единственный путь вперед для Украины. Репрессии и насилие потопят страну».

Ранее в другой заметке на Twitter в воскресенье господин Бильд призвал обе стороны воздержаться от насилия.