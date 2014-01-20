Только примирение - путь вперед, репрессии и насилие потопят Украину - глава МИД Швеции

00:50, 20 января 2014
Политика
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Министр иностранных дел Швеции Карл Бильд заявил, что только примирение между сторонами политического противостояния в Украине является путем впердд для государства, а репрессии и насильствло «потопят» Украину.


Об этом говорится в заметке на сайте микроблогов Twitter главы шведской дипломатии: «Открытая демократия и примирение - единственный путь вперед для Украины. Репрессии и насилие потопят страну». 

Ранее в другой заметке на Twitter в воскресенье господин Бильд призвал обе стороны воздержаться от насилия.

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