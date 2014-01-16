На Антимайдане объяснили причину появления колонн в Мариинском парке
В Мариинском парке состоялась неформальная пресс-конференция коменданта палаточного городка участников акции "За наведение порядка в Киеве" Александра Зинченко.
"Построение в колонны не следует рассматривать как цель провокаций. Это - традиционные построения, которые проходят у нас каждый вечер. Их цель - пересчет и перекличка участников нашей акции", - заявил комендант, сообщает "Обозреватель".
На вопрос корреспондента телеканала ICTV, будут ли антимайдановцы выполнят функции исполнительной службы и пойдут ли они к евромайдановцам, которым суд запретил митинговать, Зинченко предложил вначале спросить об этом у сторонников евроинтеграции.
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"Не знаю, долго ли они собираются еще там стоять, но мы будем стоять в Мариинском парке, пока не наведем в Киеве порядок. Сейчас в нашей стране проходят важные процессы, Верховная Рада будет принимать бюджет на 2014 год, а этот документ очень важен", - подытожил он.
Напомним, 15 января, окружной админсуд Киева запретил участникам акций протеста проводить мероприятия, а также использовать громкоговорители и устанавливать сцены в центре столицы в период с 8 января по 8 марта 2014 года.
Ранее народный депутат Анатолий Гриценко в своем Facebook написал о получении информации о плане штурма Евромайдана.
В Украине проходят массовые акции сторонников евроинтеграции. Они начались 21 ноября после объявления правительством о приостановке подготовки Соглашения об ассоциации с ЕС, которое планировалось оформить на саммите Восточного партнерства в Вильнюсе.
На Майдане Незалежности в Киеве проходит бессрочная акция протеста.
В ночь на 30 ноября "Беркут" силой разогнал активистов с Майдана Незалежности в Киеве. На Майдан приехали машины с краном устанавливать новогоднюю елку. После этого произошли столкновения между активистами и правоохранителями.
В ночь на 11 декабря "Беркут" вновь попытался разогнать активистов Евромайдана, однако митингующим удалось устоять.