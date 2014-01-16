Нардеп: Майдан понял, что без политиков не решить важных вопросов

"Майдан начинался, как организация без политики и политиков. Ключевой лозунг был - "Янукович подпиши". События с 30 ноября, 10 января в корне изменили протестное движение. Все поняли, что без политиков не решить важных вопросов в стране. Майдан стал олицетворением их, и широким объединением политиков", - подчеркнул политик в комментарии Gazeta.ua.

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Кроме того, он подчеркнул, что цель этой массовой акции осталась неизменной: "Цель Майдана, как это не парадоксально, осталась та же самая - это европейский путь страны. Это касается вопросов свобод, демократии. Однако методы и цели изменились коренным образом. Майдан и в дальнейшем будет стоять за те же требования - отставка президента, ответственность Захарченко".

В Украине с 21 ноября 2013 года продолжаются акции протеста. Людей возмутило решение правительства о приостановке подписания Соглашения об ассоциации с Евросоюзом. В Киеве на Майдане Независимости проходит бессрочная массовая акция.