Пленарное заседание Верховной Рады открыто

Как передает корреспондент УНИАН, в сессионном зале зарегистрировались 254 народных депутата.

Председатель Верховной Рады Владимир Рыбак отметил, что переговоры между лидерами фракций парламента продолжаются.

По словам Рыбака, необходимо продолжить заседание национального круглого стола для согласования позиций.

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Также Рыбак подчеркнул то, чтобы сегодня 5 народных депутатов, избранных на выборах 15 декабря, принесли присягу.

Рыбак ведет заседание из сессионного зала, поскольку трибуна и президиум парламента заблокированы оппозицией.