Власти России должны определиться в своем отношении к ЕС – президент Европарламента

Как передает корреспондент УНИАН из Брюсселя, об этом он заявил в Страсбурге на совместной пресс-конференции с Президентом Литвы Далей Грибаускайте, подбивая итоги полугодового председательства Литовской Республики в ЕС.

"Россия должна решить, кем она хочет быть - надежным партнером, который готов сотрудничать с ЕС на принципах партнерства, или конкурентом. Я думаю, что это еще не решено", - сказал Шульц.

Вместе с тем Президент Европарламента высказался за ведение "глубокого диалога с Россией", однако добавил, что "имеет ощущение, что Российская Федерация, руководство в Москве должны, прежде всего, решить, в каком качестве они воспринимают ЕС - как потенциального партнера или конкурента".

Шульц также высказался за то, чтобы страны-члены ЕС выработали общую позицию в подходах к России.