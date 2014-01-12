В Харькове второй день митингуют за Януковича (фото)

Как передает корреспондент УНИАН, мероприятие проходит на площадке вокруг памятника Шевченко, где раньше проходил ежедневный митинг Евромайдана.

Сторонники Партии регионов также выстроились вдоль улицы Сумской от площади Свободы до Харьковского академического театра оперы и балета.

Участники митинга держат национальные флаги и флаги Партии регионов, а также транспаранты с надписями: “Харьков — за Президента Януковича», «Бюджет Майданом не пополнишь», «Курс Президента Януковича — курс развития», «Хочешь Майдан — вали за окружную».

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С установленной сцены раздаются лозунги в поддержку Президента.

Кроме акции Партии регионов, сегодня в Харькове продолжается Первый всеукраинский форум Евромайданов. Его делегаты сегодня планируют провести итоговое пленарное заседание и принять итоговую резолюцию съезда.