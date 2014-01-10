Завтра на юге Украины ожидается до 11° тепла

Ночью и утром на севере Левобережья, в Полтавской, Днепропетровской и восточных областях дожди, местами с мокрым снегом, в Карпатах на протяжении суток небольшой мокрый снег, сообщили УНИАН в Укргидрометцентре.

На остальной территории - без существенных осадков.

Ветер западный, северо-западный, 7-12 м/с, порывы 15-20 м/с. Температура ночью 0-5° тепла, в Карпатах и на Закарпатье до 3° мороза; днем 2-7° тепла, в южной части 7-11°.

В Киеве и области в субботу - без существенных осадков. Ветер западный, северо-западный, 7-12 м/с, порывы 15-20 м/с.

Температура по области ночью 0-5° тепла, днем 2-7°, в Киеве ночью 1-3° тепла, днем 4-6°.