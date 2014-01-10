Завтра на юге Украины ожидается до 11° тепла
13:24, 10 января 2014Политика
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Завтра в Украине будет облачно с прояснениями.
На юге ожидается 11 градусов тепла
Ночью и утром на севере Левобережья, в Полтавской, Днепропетровской и восточных областях дожди, местами с мокрым снегом, в Карпатах на протяжении суток небольшой мокрый снег, сообщили УНИАН в Укргидрометцентре.
На остальной территории - без существенных осадков.
Ветер западный, северо-западный, 7-12 м/с, порывы 15-20 м/с. Температура ночью 0-5° тепла, в Карпатах и на Закарпатье до 3° мороза; днем 2-7° тепла, в южной части 7-11°.
В Киеве и области в субботу - без существенных осадков. Ветер западный, северо-западный, 7-12 м/с, порывы 15-20 м/с.
Температура по области ночью 0-5° тепла, днем 2-7°, в Киеве ночью 1-3° тепла, днем 4-6°.
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