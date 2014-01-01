Участники акции убрали Майдан Независимости после празднования Нового года

Участники акции убрали Майдан Незалежности после празднования Нового года.

Как передает корреспондент УНИАН, они подмели Крещатик и сам Майдан.

На тротуарах лежит много мешков с мусором.

Днем на Майдане находилось около 1-2 тыс. человек, среди них много туристов, которые с интересом рассматривали быт митингующих и все фотографировали. Возле сцены около сотни людей стали в круг и танцевали чардаш.