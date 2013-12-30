В Ватикане провели рождественский Евромайдан (фото)
Украинцы в Риме по-особому отметили праздник Рождества Христова: в воскресенье на площади Святого Петра в Ватикане они устроили украинский вертеп, который назвали «Рождественский Евромайдан».
Традиционные герои представления надели маски известных политиков. Актеры – украинские студенты и школьники – были настолько похожими и убедительными, что зрители без труда узнавали фигурантов современной политики. В сценарии вошли и «беркутовцы», и образ Украины со словами: «Там, на Майдані, мої діти Стоять без страху, без вагань. Вони не хочуть більше тліти. Встань поруч з ними, в очі глянь!».
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Мероприятие организовали фольклорный театр «Берегиня» и церковный хор храма Отцов-Василиан в Риме, сообщает Радио Свобода.
«Мы ежегодно на праздники представляем украинский вертеп в Риме, но в этот раз он вышел особенным в связи с событиями в Украине, потому частицу Евромайдана мы и включили в наш вертеп», – сказала Мария Беднарчук, руководитель театра «Берегиня».
Костюмы для героев создала львовская мастерица Лариса Ицкив, а сценарий и постановку разработала руководитель театра.
Для проведения мероприятия на площади Святого Петра не понадобилось специального разрешения. Как объяснили организаторы акции, ватиканские охранники с пониманием отнеслись к фольклорным традициям украинской общины и не препятствовали праздничному действу.
С начала существования украинского Евромайдана в Риме и других городах Италии регулярно происходят митинги и сбор средств для поддержки соотечественников-мирных манифестантов. Активисты общины распространяют листовки с объяснениями для итальянцев и туристов текущей ситуации в Украине.