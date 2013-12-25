В Ватикане впервые с Рождеством поздравили друг друга два Папы (видео)

Франциск посетил своего предшественника, Бенедикта XVI, сообщает ТСН.

Они вместе помолились в колокольне монастыря, где живет понтифик, который отрекся от престола в конце зимы.

Затем Папы полчаса поговорили с глазу на глаз.

На прощание Франциск попросил предшественника молиться за него, а Бенедикт ответил, что постоянно только это и делает.