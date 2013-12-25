В Ватикане впервые с Рождеством поздравили друг друга два Папы (видео)
02:27, 25 декабря 2013Мир
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В Ватикане с Рождеством друг друга поздравили два Папы Римские.
Оба Папы Римские поздравили друг друга с Рождеством
Франциск посетил своего предшественника, Бенедикта XVI, сообщает ТСН.
Они вместе помолились в колокольне монастыря, где живет понтифик, который отрекся от престола в конце зимы.
Затем Папы полчаса поговорили с глазу на глаз.
На прощание Франциск попросил предшественника молиться за него, а Бенедикт ответил, что постоянно только это и делает.
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