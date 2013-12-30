СМИ назвали имена пострадавших во втором теракте (список)

Стал известен предварительный список пострадавших при взрыве в троллейбусе, прогремевшем утром понедельника, 30 декабря. Все они доставлены в больницу №25.

Неизвестная – восемь месяцев, политравма, переведена в 7-ю больницу. Тацкий Вадим Геннадьевич. Солодовникова Валентина Борисовна. Бурмистрова Валентина Алексеевна. Помехина Ольга Никодимовна. Цибизов Сергей Юрьевич. Жильцова Алла Владимировна. Колбасин Алексей Александрович. Хрущатов Петр Юрьевич. Попова Ольга Петровна. Паршин Андрей Викторович. Лобадина Алеся. Сайкина Ирина Викторовна. Одирейко Татьяна Вячеславовна. Фадеева Тамара Степановна. Пушкевич Евгений. Кашурин Николай Иванович. По материалам: v1.ru

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