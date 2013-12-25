ЦИК объявила официальные результаты перевыборов в четырех из пяти округов

Как передает корреспондент УНИАН, на сегодняшнем заседании Центральная избирательная комиссия на основании протоколов ОИК об итогах голосования в одномандатных округах установила и объявила результаты повторных выборов народных депутатов в четырех из пяти округов.

В то же время по 94 избирательному округу несколько членов ЦИК подписали протокол с отдельным мнением. В частности, член ЦИК Жанна Усенко-Черная высказала мнение, что результаты установления выборов, которые состоялись в этом округе не соответствуют реальному волеизъявлению граждан Украины, поскольку они установлены в результате системного применения, в частности подкупа и других действий, которые помешали свободному формированию и волеизъявлению мнения граждан. В то же время заместитель председателя ЦИК Андрей Магера отметил, что смешанная система выборов способствует злоупотреблениям и возвращение к такой системе, по его мнению, было ошибочным.

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Как сообщал УНИАН, в округе № 194 - по результатам обработки 100% протоколов окружных избирательных комиссий победил самовыдвиженец, ректор Киевского национального университета культуры Михаил Поплавский, за которого проголосовали 53,54% , или 37 тыс 331 избиратель.

В мажоритарном округе № 132 - победу получил председатель Николаевской областной государственной администрации Николай Круглов (самовыдвиженец). За него отдали свои голоса 47,78 % избирателей в округе.

В 197-м округе (Канев, Черкасская область) одержал победу представитель оппозиции Леонид Даценко, выдвинутый от политической партии "Батькивщина". Он набрал 63,51 процентов (33 тыс. 373 голоса).

В 94-м избирательном округе победил кандидат от Партии регионов Руслан Бадаев, набрав 58,25%, а в 223-м столичном округе победил самовыдвиженец Виктор Пилипишин, который набрал 44,89 % голосов избирателей (или 34 тыс. 684 голосов).

Однако в 223 избирательном округе официальные результаты пока не объявлены.