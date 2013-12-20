Оппозиция создаст следственную комиссию по расследованию разгона Евромайдана

Как передает корреспондент УНИАН, об этом на брифинге сообщил лидер фракции «Батькивщина» Арсений Яценюк.

«Это расследование позволит нам не просто защитить граждан, но и задокументировать факты, которые лягут в основу нового уголовного дела при новом генпрокуроре Украины», - сказал Яценюк.

Он добавил, что после выступления сегодня в парламенте генерального прокурора Виктора Пшонки «стало понятно, что генеральный прокурор был сегодня адвокатом тех зверей, которые избили людей и которые носят униформу работников милиции. И его выступление четко было исключительно на стороне преступников, а не на стороне народа Украины. Именно поэтому нам стало понятно, что никакого расследования не будет, и никто не будет привлечен к уголовной ответственности».

Как объяснил Яценюк, именно поэтому было принято решение о создании ВСК.

Напомним, Генпрокурор Виктор Пшонка заявляет, что “объективные факторы” не дают в короткие сроки завершить расследование событий, которые произошли в ночь на 30 ноября на Майдане Незалежности.