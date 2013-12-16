Кличко требует от Пшонки арестовать Клюева и Захарченко

Об этом говорится в депутатском обращении. Сейчас лидеры трех оппозиционных сил зашли с этими требованиями к Генпрокурору .

" Все без исключения должны в разгона Майдана 30 ноября и избиении мирных митингующих должны ответить. И чтобы расследование было прозрачным, в нем не исчезли показания тех, кто сейчас дает показания, и дело не предано. Именно об этом мы сейчас будем говорить с генпрокурором Пшонкой, " - сказал Виталий Кличко на входе перед Генпрокуратурой.