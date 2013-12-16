Кличко требует от Пшонки арестовать Клюева и Захарченко
10:51, 16 декабря 2013Политика
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Лидер партии "УДАРа" Виталий Кличко требует от Генерального прокурора Виктора Пшонки привлечь к ответственности, а также отстранить от должности и арестовать секретаря Совета национальной безопасности и обороны Андрея Клюева и Виталия Захарченко как организаторов избиения граждан 30 ноября во время силового разгона Майдана. Об этом говорится в депутатском обращении.
Виталий Кличко хочет арестовать Клюева и Захарченко.
Об этом говорится в депутатском обращении. Сейчас лидеры трех оппозиционных сил зашли с этими требованиями к Генпрокурору .
" Все без исключения должны в разгона Майдана 30 ноября и избиении мирных митингующих должны ответить. И чтобы расследование было прозрачным, в нем не исчезли показания тех, кто сейчас дает показания, и дело не предано. Именно об этом мы сейчас будем говорить с генпрокурором Пшонкой, " - сказал Виталий Кличко на входе перед Генпрокуратурой.
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