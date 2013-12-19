Премьер Швеции - Украине: ЕС – это семья ценностей, а не мешок денег

Об этом он заявил, выступая в Брюсселе в начале заседания Европейского совета (саммита ЕС), передает Радио Свобода.

Райнфельдт напомнил, что двери ЕС для Украины открыты, но отметил, что важно твердо заявить: Европейский союз - это семья ценностей, и Украина должна пойти на реформы, чтобы стать ее частью - "мы не то место, куда обращаются за деньгами".

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"Это и важная разница, о которой Евросоюз должен четко давать знать, когда ведет разговоры с чиновниками в Украине", - сказал премьер Швеции.

После встречи украинского руководителя в Москве с президентом России Владимиром Путиным на этой неделе российские власти объявили о решении сделать скидку в цене на газ для Украины на треть и предоставить Киеву 15 миллиардов долларов кредита.

В конце прошлого месяца на саммите инициативы ЕС "Восточное партнерство" президент Виктор Янукович отказался подписывать соглашение об ассоциации Украины с Евросоюзом, заявив, что откладывает это подписание из-за экономических трудностей и необходимости улучшить отношения с Россией, которые значительно ухудшены в последнее время с российской стороны.

Кроме того, во власти Украины тогда требовали от ЕС больших сумм денег, чтобы компенсировать затраты, необходимые для воплощения соглашения об ассоциации.