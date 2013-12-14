Глава МИД Литвы привез в подарок участникам киевского Евромайдана теплые перчатки

Министр иностранных дел Литвы Линас Линкявичус привез в подарок украинцам, которые стоят на Майдане Независимости, теплые перчатки, выполненные в национальном литовском стиле.

Об этом УНИАН сообщили в пресс-службе партии "УДАР".

Линкявичус лично пошел раздавать перчатки людям, стоящим на Майдане Незалежности.

Также, по данным пресс-службы, во время пребывания на Майдане Линкявичус встретился с лидером «УДАРа» Виталием Кличко и лидером «Свободы» Олегом Тягнибоком.

Во время встречи стороны обсудили текущую ситуацию в Украине, пути выхода из кризиса и перспективы реализации европейского выбора украинского народа, отмечается в сообщении.