Глава МИД Литвы привез в подарок участникам киевского Евромайдана теплые перчатки
16:00, 14 декабря 2013Политика
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Литовский министр встретился с оппозиционерами.
Линас Линкявичус приехал на Евромайдан / Фото: nn.by
Министр иностранных дел Литвы Линас Линкявичус привез в подарок украинцам, которые стоят на Майдане Независимости, теплые перчатки, выполненные в национальном литовском стиле.
Об этом УНИАН сообщили в пресс-службе партии "УДАР".
Линкявичус лично пошел раздавать перчатки людям, стоящим на Майдане Незалежности.
Также, по данным пресс-службы, во время пребывания на Майдане Линкявичус встретился с лидером «УДАРа» Виталием Кличко и лидером «Свободы» Олегом Тягнибоком.
Во время встречи стороны обсудили текущую ситуацию в Украине, пути выхода из кризиса и перспективы реализации европейского выбора украинского народа, отмечается в сообщении.
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