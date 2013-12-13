На Майдане прошел мастер-класс по самообороне (фотогалерея)

На Майдане Незалежности прошла тренировка активистов, обороняющих баррикады. Парней учили, что нужно делать в случае нападения "Беркута" и новой попытки разгона Майдана.

В субботу, 14 декабря, митингующих планируют обучать снова.

Как передает корреспондент УНИАН, об этом сообщил комендант Майдана Андрей Левус на брифинге в Штабе национального сопротивления в Доме профсоюзов.

«С завтрашнего дня мы начнем организованное обучение людей самообороне. Мы будем формировать специальные отряды, и каждый желающий сможет записаться в эти отряды», - сказал Левус.

Также он сообщил, что завтра будет презентована служба охраны журналистов, работающих в Штабе национального сопротивления. Левус уточнил, что 10-15 человек займутся постоянной охраной представителей СМИ.

Кроме того, Левус добавил, что «комендатура национальной обороны базируется и в Доме архитекторов». «Сотрудники Дома архитекторов восприняли этот факт нормально», - добавил комендант Майдана.

По словам Левуса, на данный момент комендатура включает 4 тыс. человек.