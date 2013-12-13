Прокуратура нашла активистов, которые блокировали выезд спецназа из Василькова

Следствие установило лиц, которые блокировали трассу в Василькове Киевской области.

Об этом сообщили УНИАН в пресс-службе прокуратуры Киевской области.

По данным прокуратуры, завершены первоочередные следственные действия в уголовном производстве относительно блокирования 9 декабря транспортных коммуникаций в Василькове. Тогда с целью не допустить проезд колонны автобусов с работниками спецподразделения «Тигр» группой лиц с использованием автомобилей были устроены преграды, в результате чего была блокирована проезжая часть улицы Декабристов в Василькове и на международной трассе Киев-Одесса вблизи автозаправочной станции «БРСМ». В результате таких действий была невозможна нормальная работа транспорта: заблокировано движение транспорта в направлении Киева, «создано значительное скопление автомобилей, давка и затор, что в том числе создало опасность для жизни людей. Так, врачи скорой помощи, которая застряла в пробке, едва успели спасти жизнь больной женщине, которую везли с острым заболеванием, а пассажиры более десяти маршрутных автобусов застряли на трассе», говорится в сообщении прокуратуры.

Васильковским горотделом ГУ МВД Украины в Киевской области по указанному факту были внесены сведения в Единый реестр досудебных расследований по признакам уголовного правонарушения, предусмотренного ч. 1 ст. 279 Уголовного кодекса Украины (блокирование транспортных коммуникаций). Санкция статьи предусматривает штраф до 150 не облагаемых налогом минимумов доходов граждан или исправительные работы сроком до 2 лет, или арест сроком до 6 месяцев, или ограничение свободы сроком до 3 лет.

Следствие осуществляет следственный отдел Васильковского горотдела милиции, Васильковская межрайонная прокуратура осуществляет процессуальное руководство в данном расследовании.

По теме: СМИ: Активистов в Василькове разогнали, около 15 автобусов со спецназом движутся в Киев

В рамках расследования установлены и допрошены свидетели – водители маршрутных транспортных средств и «скорой помощи», которые были вынуждены менять маршруты и выезжать на полосы встречного движения, чтобы объехать препятствия. Все они подтверждают факт блокирования транспортной магистрали, нарушение общественного порядка и провокации, отмечают в прокуратуре.

Для обеспечения надлежащего уровня расследования, его полноты и беспристрастности прокурором – процессуальным руководителем расследования были даны указания следователю. Досудебное расследование продолжается.

Как сообщал УНИАН, блокирование воинской части в Василькове, на территории которой находились спецназовцы МВД, продолжалось с вечера 4 декабря. Около 15 автомобилей активистов заблокировали ворота части.

О том, что на территорию воинской части заехали автобусы со спецназом, рассказали сами военнослужащие. Активисты самоорганизовались через социальные сети и заблокировали выезд.

9 декабря колонна спецназовцев МВД выехала за территорию воинской части и двинулась в Киев. По словам очевидцев, транспорт со спецназовцами прорвался через кордон митингующих.