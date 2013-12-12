Конкретная цифра финансовой помощи Киеву от ЕС с Арбузовым не обсуждалась - Фюле

Как сообщает собственный корреспондент УНИАН из Брюсселя, об этом комиссар по расширению и европейской политики соседства Фюле заявил после переговоров с украинской делегацией в Еврокомиссии, которые продолжались три с половиной часа.

”Сумы звучат разные - от пяти миллиардов до 160 миллиардов евро. Мы не обсуждали конкретную цифру. Мы говорили, что нужно для Соглашения об ассоциации, чтобы оно было подписано и имплементировано. Тогда мы предоставим нашу поддержку”, - сказал Фюле.

”Мы дали четко понять нашим украинским партнерам, что ЕС является крупнейшим донором Украины, он готов и дальше помогать в будущей модернизации Украины и эта помощь будет больше и больше”,- добавил еврокомиссар.

Фюле также сказал, что с Украиной будет работать принцип ”больше-за-больше” - когда Киев будет демонстрировать прогресс на пути евроинтеграции и проведения реформ, тогда ЕС будет выделять и больше Украине.

Фюле добавил, что будет создана ”дорожная карта” для подписания Соглашения об ассоциации между Украиной и ЕС.

В состав украинской делегации, которая вела переговоры в Брюсселе, входили министр доходов и сборов Александр Клименко, министр экономики Игорь Прасолов и председатель Нацбанка Игорь Соркин.

"Переговоры были продуктивными и показали, что между сторонами нет непрердолимых противоречий. Наоборот позиции ЕС и Украины достаточно близки, и в результате проведения необходимой подготовительный работы будет достигнуто полное взаимопонимание. Впереди у Украины, правительства, украинского бизнеса несколько месяцев сложной кропотливой работы", - заявил Александр Клименко.