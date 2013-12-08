Глава МИД Польши сравнил Кличко с Валенсой

Об этом сказал министр иностранных дел Польши Радослав Сикорский в интервью польскому телеканалу в воскресенье вечером, передает корреспондент УНИАН.

«Очень интересная личность. Вижу определенное сходство с Лехом Валенсой», - отметил Сикорский, назвав Кличко « еще не до конца политически сложившимся».

«Вижу у него такую харизму в контакте с толпой. Пожалуй, это лучше определят те, кто был на Майдане, но кажется, что самой осанкой доминирует над окружающими»,- добавил польский министр.

Он также сказал, что видит на украинской политической сцене несколько человек, которые могут реализовать в Украине реформы, необходимые для интеграции с Европейским союзом. Среди них Сикорский назвал бывших министров иностранных дел Арсения Яценюка и Петра Порошенко.