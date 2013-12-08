Пресс-секретарь Азарова назвал варварством снос памятника Ленину в Киеве

Об этом в комментарии УНИАН заявил пресс-секретарь премьер-министра Украины Николая Азарова Виталий Лукьяненко.

«Война с памятниками - это всегда варварство. Это возвращение к самым диким темным периодам в истории человечества. Таким образом, в новейшей истории человечества появился второй случай, когда уничтожен памятник, внесенный в список Всемирного наследия ЮНЕСКО. Первый случай произошел в Афганистане, когда талибы из танков расстреляли скальное изображение Будды, а второй – когда в Киеве, в центре Европы уничтожили памятник Ленину», - заявил Лукьяненко.

Как сообщал УНИАН, сегодня, 8 декабря, около 18.00 на бульваре Шевченко в Киеве несколько десятков молодчиков в масках на лицах свалили памятник Ленину. Некоторые из них держали флаги партии “Свобода”. Они также зажигали фаеры и бросали дымовые шашки.

На постаменте, где стоял памятник Ленину, установлен Государственный флаг Украины и красно-черный стяг.

Народный депутат от ВО «Свобода» Игорь Мирошниченко заявил Радио «Свобода», что именно его политическая сила причастна к сносу в Киеве памятника Ленину.

Справка УНИАН. В список объектов Всемирного наследия ЮНЕСКО в Украине внесены три объекта, расположенных в Киеве: Софийский собор, Киево-Печерская Лавра и Церковь Спаса на Берестове.

Памятник Ленину в начале бульвара Тараса Шевченко был установлен 5 декабря 1946 года. Авторы памятника - скульптор Меркуров, архитекторы Власов и Елизаров.

В конце 2000-х годов звучали требования украинских националистов снести памятник, однако он остался как объект, представляющий культурную ценность, и поэтому сносу не подлежит.