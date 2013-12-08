Глава МИД Польши считает ошибкой требовать отставки Януковича

Как передает корреспондент УНИАН из Варшавы, об этом он сказал в сегодняшнем эфире программы Fakty po Faktach на польском телеканале TVN24.

«Считаю требование отставки Президента Украины политической ошибкой, потому что президент это лицо, которое может принять решение о создании коалиционного правительства или о подписании Соглашения об ассоциации», - сказал польский министр.

Сикорский призвал оппозицию и власть к умеренности и диалогу.

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«Обе стороны должны продемонстрировать умеренность, уменьшить свои ожидания и начать разговаривать, как выйти из этого клинча», - сказал он, напомнив, что польские власти, по-прежнему, призывают воздержаться от "силового решения" конфликта.

Глава польского МИД отметил, что украинцы своими выступлениями за европейскую интеграцию в Киеве и других городах показали, что они хотят европейского будущего для Украины.

«Украинская элита стоит перед историческим выбором. Надеюсь, что этот тест она сдаст», - сказал министр.

Сикорский также выразил мнение, что действующий Президент Украины на самом деле хотел подписать Соглашение об ассоциации с Европейским союзом.

«Я думал, что он хотел подписать Соглашение об ассоциации, но когда узнал о масштабе проблем, стоящих перед неэффективной и коррумпированной экономикой Украины, начал сомневаться, - сказал он.

Глава польского МИД также призвал помнить, что Янукович является « демократически избранным Президентом».