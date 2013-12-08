Яценюк назвал три достижения Евромайдана

Как передает корреспондент УНИАН, об этом Яценюк заявил со сцены на Майдане Незалежности.

«Меня спрашивали, чего мы добились тем, что стоим... Первое — это признание цивилизованным миром, поскольку мировое сообщество признало, что украинцы сами могут делать свой выбор», - сказал политик.

Второе, по его словам, «стало понятно, что Конституции придерживаются не просто на словах». «Если бы мы здесь не стояли, то многие бы в стране уже были бы задержаны и осуждены», - отметил Яценюк. Третье, продолжил лидер «Батькивщины», достижение Евромайдана в том, что Украина не вступила в Таможенный союз.

«Если бы мы тут не стояли, мы бы уже были в Таможенном союзе, поверьте», - сказал Яценюк.

Он также подчеркнул, что требования Евромайдана остаются неизменными: отставка правительства, увольнение министра внутренних дел, досрочные выборы и так далее.