Яценюк назвал три достижения Евромайдана
Глава фракции «Батькивщина» Арсений Яценюк назвал три достижения Евромайдана.
Как передает корреспондент УНИАН, об этом Яценюк заявил со сцены на Майдане Незалежности.
«Меня спрашивали, чего мы добились тем, что стоим... Первое — это признание цивилизованным миром, поскольку мировое сообщество признало, что украинцы сами могут делать свой выбор», - сказал политик.
Второе, по его словам, «стало понятно, что Конституции придерживаются не просто на словах». «Если бы мы здесь не стояли, то многие бы в стране уже были бы задержаны и осуждены», - отметил Яценюк. Третье, продолжил лидер «Батькивщины», достижение Евромайдана в том, что Украина не вступила в Таможенный союз.
«Если бы мы тут не стояли, мы бы уже были в Таможенном союзе, поверьте», - сказал Яценюк.
Он также подчеркнул, что требования Евромайдана остаются неизменными: отставка правительства, увольнение министра внутренних дел, досрочные выборы и так далее.