Азаров жалуется, что его семье угрожают

Премьер-министр Украины Николай Азаров заявляет, что члены его семьи получают угрозы.

Об этом премьер написал в ходе общения с пользователями сети Facebook.

“Еще на одно хочу обратить внимание. Я не знаю, о каких европейских ценностях могут говорить те оппоненты на Майдане, которые дают указания ходить по квартирам судей, прокуроров, работников правоохранительных органов, угрожать их детям, семьям. Это не просто преступление, это уже переходит все границы морали. Кстати, члены моей семьи тоже получают угрозы!”, - написал премьер.

Он отметил, что методами угроз невозможно победить.

“Я хочу сказать всем... Никогда таким людям, которые прибегают к таким методам, не победить! И у государства достаточно сил, чтобы защитить всех тех, кто честно и ответственно выполняет свой долг. Невзирая на запугивания и угрозы!”, - написал Азаров.