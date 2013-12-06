Азаров надеется, что ЕС "протянет руку помощи"
Азаров призвал всех успокоиться.
Премьер-министр Украины Николай Азаров считает, что сейчас необходимо отложить эмоции, успокоится и надеется, что Европейский Союз “протянет руку помощи” Украине в сложной ситуации.
Об этом Азаров написал в ходе общения с пользователями сети Facebook.
“Дорогие друзья, прежде всего, нам сейчас необходимо успокоиться!
Эмоции отложить в сторону и хорошо и серьезно подумать. Мы предложили сейчас единственно правильный и верный в этой ситуации путь. Мы надеемся, что наши партнеры в ЕС пойдут нам навстречу и поймут, что нужно сейчас протянуть руку помощи Украине.
Все будет нормально”, - написал Азаров.
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