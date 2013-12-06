Власти ЮАР проведут государственные похороны Нельсона Манделы

Действующий глава государства Джейкоб Зума также объявил, что в ЮАР будут приспущены государственные флаги — до похорон, передает РИА Новости со ссылкой на агентство Рейтер.

В речи к нации, произнесенной по южноафриканскому телевидению, Зума сообщил, что Мандела скончался от продолжительной болезни легких в своем доме в Йоханнесбурге, где перед смертью собрались почти все его родственники.

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Как передает телеканал CNN со ссылкой на источники в южноафриканском правительстве, похороны Нельсона Манделы состоятся не ранее чем через неделю в деревне, где он родился 95 лет назад

Как сообщили источники, в течение трех-четырех дней тело Манделы будет доставлено в военный госпиталь и забальзамировано. Панихида по экс-президенту пройдет на футбольном стадионе в Йоханнесбурге, где в 2010 году состоялась финальная игра чемпионата мира. Ожидается, что на церемонии будут присутствовать главы ряда государств.

Затем из Йоханнесбурга, где скончался Мандела, его для прощания перевезут в столицу страны Преторию. Тело Манделы под прозрачным куполом будет помещено в резиденции южноафриканского правительства. На следующей неделе, вероятно, 12 или 13 декабря военный самолет доставит тело первого чернокожего лидера ЮАР в деревню Куну, где он родился и которую просил сделать местом последнего упокоения. Похороны также посетят многие мировые лидеры.

Для родственников и друзей Манделы отдельно пройдет частная церемония похорон.

В начале июня Мандела попал в больницу с рецидивом легочной инфекции. В сентябре он был выписан из больницы и находился в своем доме под опекой команды врачей. В ноябре правительство ЮАР подтвердило, что он находится в стабильно критическом состоянии.

Мандела стал первым в истории чернокожим президентом ЮАР. Он руководил государством с мая 1994 по июнь 1999 года. В молодости за свою активную деятельность против режима апартеида он провел в тюрьме 27 лет. В 1993 году Мандела был награжден Нобелевской премией мира.