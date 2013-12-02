В Николаеве суд разрешил собирать Евромайдан

Одесский апелляционный суд отменил запрет Николаевского окружного административного суда любых массовых собраний в центре Николаева до 7 января 2014 года.

Как сообщили УНИАН в Николаевской облорганизации ВО "Батьківщина", таким образом суд частично удовлетворил жалобу адвоката николаевского Евромайдана, депутата Жовтневого райсовета от фракции ВО "Батьківщина" Виктории Москаленко.

В то же время, суд оставил в силе запрет на проведение акций на пл. Ленина по заявлениям Евгении Матейчук и Антона Мироненко (по чьим заявкам с 22 ноября проходили митинги в Николаеве - УНИАН).

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Москаленко отметила, что Николаевский городской совет не предоставил Одесскому апелляционному суду никаких доказательств, никаких документов, которые подтвердили бы необходимость запрета на акции.

Как сообщал УНИАН, в Николаеве суд запретил проведение массовых акций с 24 ноября этого года до 7 января 2014 года.

Таким образом, суд удовлетворил иск исполнительного комитета Николаевского городского совета за подписью вице-мэра Юрия Андриенко к организаторам Евромайдана.