В здании КГГА находится около тысячи митингующих

Как передает корреспондент УНИАН, людьми занято только фойе первого и второго этажей и Большой колонный зал.

Часть из них греется, кушает, а потом снова идет на Майдан, другие - кто больше устал - отдыхают.

Как сообщили журналистам депутаты от оппозиционных фракций Киевсовета, остальные этажи и кабинеты здания люди не будут занимать, поскольку в понедельник чиновники мэрии придут на работу.

При этом депутаты подчеркнули, что беспрепятственный проход на рабочие места сотрудникам КГГА будет обеспечено.