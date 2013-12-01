В здании КГГА находится около тысячи митингующих
23:34, 01 декабря 2013Политика
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В здании Киевской городской государственной администрации находится около тысячи митингующих, которые сегодня силой заняли помещение КГГА.
Как передает корреспондент УНИАН, людьми занято только фойе первого и второго этажей и Большой колонный зал.
Часть из них греется, кушает, а потом снова идет на Майдан, другие - кто больше устал - отдыхают.
Как сообщили журналистам депутаты от оппозиционных фракций Киевсовета, остальные этажи и кабинеты здания люди не будут занимать, поскольку в понедельник чиновники мэрии придут на работу.
При этом депутаты подчеркнули, что беспрепятственный проход на рабочие места сотрудникам КГГА будет обеспечено.
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