Мирные митингующие "цепью" остановили столкновения на Банковой

Как передает Украинская правда, после этого Виталий Кличко призвал всех мирных митингующих возвращаться на Майдан Незалежности. Среди них есть женщины и дети.

По словам Петра Порошенко, в столкновении пострадал сын его друга. Оппозиционные лидеры призвали не вестись на провокации власти.

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Как сообщили УНИАН позже в пресс-службе «УДАРа», ситуацию на улице Банковой, возле Администрации Президента, взяли под контроль бывшие воины-афганцы, которые выстроились «живой цепью» между «Беркутом» и «титушками»-провокаторами.

Лидер «УДАРа» Виталий Кличко, который присутствовал на Банковой, призывал мирных участников акции, которые пошли за ним к Администрации, вернуться на Майдан Незалежности. «Мы не должны поддаваться на провокации. Здесь остаются наши сторонники – воины-афганцы во главе с народным депутатом от «УДАРа» Сергеем Кунициным. Они встали между «Беркутом» и провокаторами и взяли ситуацию под контроль», - отметил Кличко.

Как сообщал УНИАН, столкновения под АП спровоцировали неизвестные провокаторы, которые не реагировали на призывы представителей оппозиции прекратить противостояние.