Оппозиция просит у руководителей демократических стран санкций для власти

Как сообщал УНИАН, сегодня около 4 часов утра несколько тысяч бойцов спецподразделения «Беркут» штурмовали несколько сот студентов, которые проводили мирную акцию в поддержку евроинтеграции Украины. Как сообщает ВВС, очевидцы рассказали, что штурм Евромайдана начался приблизительно в 4 часа утра. Десятки людей избиты, среди них много студентов - как девушек, так и парней.

На видеозаписях, обнародованных в интернете, видно, как бойцы ”Беркута” вытесняют людей из-под монумента Независимости, при этом избивая их дубинками. Кого-то продолжали бить даже после того, как он упал. На кадрах также видны люди с окровавленными лицами.

Официальной информации относительно пострадавших нет.

По словам корреспондента ВВС Украина, утром Майдан Незалежности оцепили представители спецподразделений, рабочие коммунальных служб смывали кровь с тротуаров. Два выходы из подземного перехода заблокированы.

В настоящее время центр Киева заполнен большим количеством милиции.

Майдан Незалежности окружен «Беркутом». Перед монументом Независимости стоит фура, которая закрыла собой место «со следами ночной зачистки».