Оппозиция просит у руководителей демократических стран санкций для власти

10:53, 30 ноября 2013
Политика
6493 0

Партия УДАР обратилась к руководителям государств и правительств стран-членов ЕС, США и других демократических стран с тем, чтобы они безотлагательно дали оценку событиям в Украине и рассмотрели возможность применения персональных санкций в Януковича и представителей его режима.

Официальной информации о пострадавших нет

Как сообщал УНИАН, сегодня около 4 часов утра несколько тысяч бойцов спецподразделения «Беркут» штурмовали несколько сот студентов, которые проводили мирную акцию в поддержку евроинтеграции Украины. Как сообщает ВВС, очевидцы рассказали, что штурм Евромайдана начался приблизительно в 4 часа утра. Десятки людей избиты, среди них много студентов - как девушек, так и парней.

На видеозаписях, обнародованных в интернете, видно, как бойцы ”Беркута” вытесняют людей из-под монумента Независимости, при этом избивая их дубинками. Кого-то продолжали бить даже после того, как он упал. На кадрах также видны люди с окровавленными лицами.

Официальной информации относительно пострадавших нет.

По словам корреспондента ВВС Украина, утром Майдан Незалежности оцепили представители спецподразделений, рабочие коммунальных служб смывали кровь с тротуаров. Два выходы из подземного перехода заблокированы.

В настоящее время центр Киева заполнен большим количеством милиции.

Майдан Незалежности окружен «Беркутом». Перед монументом Независимости стоит фура, которая закрыла собой место «со следами ночной зачистки».

Если вы заметили ошибку, выделите ее мышкой и нажмите Ctrl+Enter