Евромайдан освистал выступление Луценко
19:42, 29 ноября 2013Политика
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Евромайдан освистал выступление экс-министра внутренних дел Юрия Луценко.
На Евромайдане освистали Луценко
Как передает корреспондент УНИАН, это произошло после того, как Луценко сказал с трибуны, что нужно требовать от Президента Виктора Януковича подписать Соглашение об ассоциации с Евросоюзом после 15 марта.
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После выступления Луценко студенты стали скандировать: “Революция!”.
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