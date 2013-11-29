Евромайдан освистал выступление Луценко

19:42, 29 ноября 2013
Политика
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Евромайдан освистал выступление экс-министра внутренних дел Юрия Луценко.

На Евромайдане освистали Луценко

Как передает корреспондент УНИАН, это произошло после того, как Луценко сказал с трибуны, что нужно требовать от Президента Виктора Януковича подписать Соглашение об ассоциации с Евросоюзом после 15 марта.

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После выступления Луценко студенты стали скандировать: “Революция!”.

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