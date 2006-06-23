К Ющенко пришли Тимошенко, Мороз и Бессмертный

Президент Украины Виктор ЮЩЕНКО встречается с лидером фракции БЮТ Юлией ТИМОШЕНКО, руководителем фракции «Наша Украина» Романом БЕССМЕРТНЫМ и лидером фракции СПУ Александром МОРОЗОМ.

Как передает корреспондент УНИАН, встреча проходит в Секретариате Президента Украины.

На встрече также присутствует глава Секретариата Президента Олег РЫБАЧУК.

Как сообщили журналистам в пресс-службе Президента, в 11.00, по завершении встречи лидеры фракций пообщаются с журналистами, а в 11.30 с заявлением выступит В.ЮЩЕНКО.