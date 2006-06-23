К Ющенко пришли Тимошенко, Мороз и Бессмертный
10:29, 23 июня 2006Политика
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В 11.00 политики ответят на вопросы журналистов
Президент Украины Виктор ЮЩЕНКО встречается с лидером фракции БЮТ Юлией ТИМОШЕНКО, руководителем фракции «Наша Украина» Романом БЕССМЕРТНЫМ и лидером фракции СПУ Александром МОРОЗОМ.
Как передает корреспондент УНИАН, встреча проходит в Секретариате Президента Украины.
На встрече также присутствует глава Секретариата Президента Олег РЫБАЧУК.
Как сообщили журналистам в пресс-службе Президента, в 11.00, по завершении встречи лидеры фракций пообщаются с журналистами, а в 11.30 с заявлением выступит В.ЮЩЕНКО.
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