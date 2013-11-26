В Батькивщине призывают осторожно относиться к предложениям перечислить средства на Евромайдан

Об этом УНИАН сообщили в пресс-службе партии «Батькивщина».

«На телефоны оперативного штаба Евромайдана поступают звонки от граждан с просьбой подтвердить информацию, распространенную в социальных сетях, о банковских реквизитах, по которым можно перечислять средства на помощь митингующим. Люди готовы помогать, но хотят быть уверенными, что их средства пойдут по назначению», - подчеркнули в пресс-службе.

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В частности, в «Батькивщине» отметили, что оперативному штабу Евромайдана ничего неизвестно о том, кто именно через социальную сеть фейсбук призывает перечислять средства на странице по этому адресу: https://www.facebook.com/EuroMaydan/posts/524571084305900.

В частности, в обращении указываются реквизиты на имя активиста организации "Сохрани старый Киев" Игоря Луценко.

«Ввиду этого, призываем инициаторов сбора средств на этой странице в фейсбук публично заявить о себе, а до тех пор убедительно просим граждан осторожно относиться к подобным предложениям, которые могут дискредитировать Евромайдан и уничтожить доверие людей», - говорится в заявлении.

В пресс-службе также заявили, что для всех желающих финансово помочь митингующим банковские реквизиты будут объявлены на Евромайдане, а также информацию можно будет получить на официальном Интернет-представительстве партии «Батькивщина».