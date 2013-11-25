26-29 ноября выставка «ХУТРОВИЙ ЯРМАРОК» в ВЫСТАВОЧНОМ ЦЕНТРЕ ТОРГОВО-ПРОМЫШЛЕННОЙ ПАЛАТЫ УКРАИНЫ (Киев, ул. Большая Житомирская,33, район Львовской площади)

Вас интересуют изделия из меха и кожи? Посетите выставку-ярмарку, чтобы обновить свой гардероб и приобрести зимнюю меховую одежду. На ярмарке большой выбор шуб, дубленок, меховых пальто, головных уборов, кожаных курток, перчаток, сумок и других аксессуаров.

Каждый посетитель сможет подобрать красивую и нужную вещь для холодного времени года. На выставке представлены как эксклюзивные модели из новых коллекций, так и дизайнерские изделия украинских производителей, что позволяет сделать индивидуальный заказ.

Специализированная выставка-ярмарка собирает в одном месте меховые компании, производителей меховых изделий, меховые салоны (магазины) Киева и других городов Украины, чтобы порадовать любителей и ценителей натурального меха.

На ярмарке представлены изделия классического и современного дизайна из норки, соболя, шиншиллы, лисы, каракуля, енота, мутона, кролика.

Для мужчин на выставке в ассортименте кожаные куртки, головные уборы, перчатки.

Большой выбор аксессуаров позволяет за один «поход» на выставку-ярмарку полностью подготовиться к зимнему сезону. Ассортимент изделий удовлетворит любой вкус и любой кошелек.

Широко представлена добротная и качественная сезонная обувь. Для тех, кому нравится покупать заранее - распродажа обуви из зимних и весенних коллекций, большой выбор обуви из новых осенних коллекций.

Дополнить свой гардероб красивой сумкой и перчатками сможет каждый желающий - так разнообразен их выбор на выставке.

«Хутровий ярмарок» в ТПП (ул. Большая Житомирская, 33, район Львовской площади)

работает со вторника по пятницу (включительно). С 26 ноября в течение 4-х дней есть возможность для реализации самых смелых планов по обновлению зимнего гардероба.

Выставка работает с 11.00 до 19.00. Вход свободный.

Подробная информация по телефонам: (096) 506-83-34, (044) 362-13-70, (093) 904-10-11

www.profexpo.kiev.ua