Неделя в цифрах

1 депутат из Партии регионов – Нестор Шуфрич, - проголосовал за 4 из 6 законопроектов, которые позволяли Юлии Тимошенко уехать лечиться за границу. В итоге, парламенту не удалось собрать необходимого количества голосов ни за один документ.

1 год, с 1988 по 1989, пребывала в рядах КПСС народный депутат от ВО «Свобода» Ирина Фарион, которая ранее отрицала этот факт из своей биографии.

2 часа продолжались переговоры премьер-министров Украины и России Николая Азарова и Дмитрия Медведева в Москве 20 октября. На следующий день после этого правительство Украины приняло решение о приостановлении процесса подготовки к подписанию Соглашения об ассоциации между Украиной и ЕС.

3 дня, четверг, пятница и суббота, в Киеве, Одессе, Львове, а также в некоторых городах за границей, украинцы выходили на спонтанные “евромайданы” в поддержку евроинтеграционного курса государства.

3 гола пропустила Украина от игроков сборной Франции в Париже в рамках ответного матча плей-офф отборочного цикла чемпионата мира-2014. В итоге, французы выиграли по сумме двух матчей и добились права выступать на Мундиале в Бразилии.

7 дней отдыха, с 1 по 7 января, получат украинцы в 2014 году по случаю новогодних праздников. Отрабатывать их придется по субботам – два дня в январе и один в феврале.

8,2% составило снижение количества граждан Украины, отдыхающих на курортах Автономной Республики Крым, за последние 5 лет. При этом существенно выросло количество отдыхающих из Германии и Великобритании стало больше в 2 раза, а из Турции – на 40%.

15 лет лишения свободы с конфискацией всего имущества просит гособвинение для капитана милиции Евгения Дрыжака и лейтенанта милиции Дмитрия Полищука, обвиняемых в резонансном изнасиловании женщины во Врадиевке.

58% украинцев выступают за присоединение Украины к Европейскому Союзу. Это на 6% больше, чем в прошлом году. Количество противников составляет 31%.

100 сантиметров составляет длина избирательных бюллетеней на повторных выборах народных депутатов в 94-м и 223-м округах (оба – Киев, – УНИАН), которые состоятся в декабре текущего года. Это рекордный размер бюллетеней в истории украинских выборов.

987 жалоб о пытках со стороны правоохранителей поступили за последние 8 месяцев в органы внутренних дел. При этом, по данным Amnesty International, эти показатели не отражают реальное положение дел относительно пыток в милиции, поскольку “80% случаев истязаний и фактов жестокого обращения со стороны правоохранителей замалчиваются”.

5000 человек собирались в Киеве возле Мемориала жертвам Голодомора почтить память погибших от голода 1932-1933 годов. Они также зажгли в честь 80-ой годовщины Голодомора более 10 тысяч свечей.

6000 гривен штрафа теперь придется заплатить водителю, которого поймают пьяным за рулем, согласно новому закону. Если нетрезвый водитель попадется во второй раз, его оштрафуют почти на $1 тысячу. Максимальный штраф за пьянство за рулем теперь составляет 17 тысяч гривен.

20 000 украинцев получили запрет на въезд в Россию сроком на три года. Свое решение в Кремле объяснили тем, что данные граждане нарушили миграционное законодательство РФ.

Примерно 100000 человек собрались сегодня на Европейской площади и Майдане Независимости в Киеве в поддержку евроинтеграции Украины. Количество участников акции продолжало увеличиваться до самого вечера. Подобные митинги прошли в нескольких других крупных городах страны и зарубежья.

1000000 подписей, собранных в поддержку интеграции Украины с ЕС и проведения Еврореферендума, вручили представителю Администрации Президента Украины активисты всеукраинской кампании «Евронаступ».

2000000 рублей (около 500 тысяч гривен) составил залог, под который Приморский районный суд Санкт-Петербурга отпустил гражданина Украины Руслана Якушева с судна Arctic Sunrise, арестованного по обвинению в пирастве.

1000000000 долларов (больше 8 млрд. грн.) долга до конца года выплатит НАК "Нафтогаз Украины" компании "Газпром" за потребленный в августе и октябре газ.

1000000000 евро предложил Европейский Союз выделить Украине в течение 7-ми лет, как компенсацию расходов на модернизацию производства, необходимую для приведения его до уровня стандартов. По расчетам украинских чиновников на эти цели в течение 10 лет понадобится 150-165 миллиардов евро.

Анастасия Береза