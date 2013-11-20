В США обещают Украине "значительную поддержку" в случае ассоциации с ЕС

Как передает корреспондент УНИАН, об этом заявил журналистам Чрезвычайный и Полномочный Посол Соединенных Штатов Америки в Украине Джеффри Пайетт сегодня в Днепропетровске.

Посол отметил, что “убежден в поддержке”.

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Пайетт заявил: “Я все еще очень надеюсь относительно заключения Соглашения об ассоциации между Украиной и Европейским Союзом”.

Посол США отметил, что для Украины это соглашение имеет чрезвычайно большое значение и предоставляет огромные возможности расширить экономическую базу, улучшить систему здравоохранения, создать новые рабочие места. Посол подчеркнул, что понимает обеспокоенность относительно вызовов переходного периода до вступления в Европейский Союз, за который Украине необходимо перейти на новые стандарты.

В то же время Пайетт подчеркнул, что Украина произвела на него чрезвычайно большое впечатление своими людьми, географией и ресурсами.

“Лучше всего использовать весь этот огромный потенциал - присоединиться к институту Европейского Союза”, - сказал посол США.

По его словам, если Украина предпримет шаг к ассоциации с Европейским Союзом, США помогут Украине воспользоваться этими возможностями. Посол США также подчеркнул, что поражен внешнеэкономическим торговым оборотом между Днепропетровской областью и США, который сегодня составляет около 1 миллиарда долларов.

Пайетт подчеркнул, что в случае вступления Украины в ЕС, объемы внешней торговли Днепропетровской области будут только расти.

Как сообщал УНИАН, 20 и 21 ноября Посол США в Украине Джеффри Р. Пайетт посещает Днепропетровск. Во время визита Пайетт встретится с областным руководством, с представителями ведущих предприятий Днепропетровской области, в том числе с «Интерпайпа», «Южмаша», «Бунге/Олейна», и обсудит с ними Соглашение об ассоциации и более тесных экономических связях с Европой.

Кроме того, посол произнесет вступительную речь на открытии первого практического форума для женщин-предпринимательниц, который состоится 21 ноября в помещении Академии таможенной службы Украины. Пайетт встретится с представителями общественных организаций, волонтерами Корпуса мира США, которые работают в Днепропетровской области, посетит центр «Менора» и областной противотуберкулезный диспансер, которому оказывает помощь Американское агентство по международному развитию (USAID).