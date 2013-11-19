Герман рассказала о важности этой недели для будущего Украины

Об этом сообщила народный депутат, член парламентской фракции ПР Анна Герман, выступая с трибуны Верховной Рады во вторник, 19 ноября.

«Начавшаяся неделя является исключительно важной для Украины не только с позиции дедлайна в деле евроинтеграционного выбора нашей страны. Эта неделя приближает нас к траурной дате – 80-й годовщине Голодомора в Украине. Связаны ли между собой эти два, казалось бы, таких разных события? Несомненно, да. Если бы в 1932-1933 годах Украина имела право распоряжаться собственной судьбой, то трагедии Голодомора не было бы. Хочется верить, что в нынешнее такое ответственное для нашего государства время мы достигнем согласия, и Соглашение (об ассоциации с ЕС. - Ред.) будет подписано. Не вопреки кому-то, а ради будущего нашего народа. Не ценой потери доверия со стороны Российской Федерации, а во имя того, чтобы право Украины распоряжаться собственной судьбой было закреплено раз и навсегда», – отметила Анна Герман.