Представитель Украины при СНГ: Ассоциация с ЕС откроет новые возможности не только для Украины, но и для других государств Содружества

Распространяется ли принятое на последнем заседании Совета глав государств СНГ решение о председательстве Украины в Содружестве на предстоящий в Санкт-Петербурге саммит глав правительств? Какие вопросы будут рассматриваться на этом заседании?

Председательство Украины в Содружестве официально начинается с 1 января 2014 года. В Санкт-Петербурге, как и на других уже состоявшихся в этом году заседаниях высших органов Содружества Украина будет выступать в качестве сопредседателя. Председательствовать же будет Беларусь.

А на саммите будет рассмотрено более 25 вопросов, значительная часть которых касается экономического взаимодействия. В частности, главы правительств участников СНГ обсудят ход реализации Договора о зоне свободной торговли от 18 октября 2011 года. Кроме этого, ожидается принятие Протокола о внесении изменений в Соглашение о Правилах определения страны происхождения товаров в СНГ от 2009 года.

Также будут рассмотрены проект Плана основных мероприятий по подготовке и празднованию 70-й годовщины Победы советского народа в Великой Отечественной войне 1941-1945 годов, Стратегия развития сотрудничества государств-участников СНГ в области туризма на период до 2020 года и ряд других весьма важных документов.

Что для Украины в данный момент означает СНГ и участие в нем?

Как вы помните, СНГ в свое время было создано для сохранения торгово-экономических и культурно-гуманитарных связей на постсоветском пространстве. Именно сквозь призму развития сотрудничества, прежде всего на экономическом направлении, рассматривает Украина Содружество. Ведь сегодня страны СНГ – крупнейшие торговые партнеры Украины, которые обеспечивают значительную долю товарооборота. Она составляет 42% (71 млрд. долл. США). Кроме этого, после начала полномасштабной работы зоны свободной торговли СНГ товарооборот может увеличиться до 92-96 млрд. долл. США в год.

Поэтому по инициативе Украины было принято заявление глав правительств государств-участников СНГ в связи со вступлением в силу Договора о зоне свободной торговли.

А на что вообще будет направлять основные усилия в год своего председательства Украина? Как мы можем использовать этот статус?

В предстоящем году дискуссионная площадка СНГ перенесется на территорию Украины. Как минимум по одному заседанию советов глав государств, глав правительств и МИД Содружества пройдут у нас. Кроме этого, украинская сторона вносит предложение, чтобы в 2014 году не менее десяти заседаний советов отраслевых органов СНГ было проведено на территории государства-председателя.

В первую очередь, как предполагается в проекте концепции украинского председательства, планируется сосредоточить усилия на обеспечении дальнейшего развития Содружества и укреплении взаимовыгодного сотрудничества в соответствии с национальными интересами каждого государства-участника СНГ.

Основными приоритетами председательства Украины в СНГ в 2014 году определены развитие торгово-экономического сотрудничества, которое будет основываться на положениях Договора о зоне свободной торговли и принципах Всемирной торговой организации; энергетическая сфера; развитие Содружества как универсальной площадки для межкультурного диалога.

Традиционным является также проведение в год председательства у себя Форума творческой и научной интеллигенции стран Содружества. Например, совсем недавно такое мероприятие прошло здесь, в Минске. Поэтому в следующем году лучших представителей интеллигенции СНГ будет встречать Киев.

К тому же, планируем провести в Украине Инновационный форум стран СНГ, Международную конференцию предприятий малого и среднего бизнеса, заседание Совета координационного транспортного совещания, Межгосударственного совета по антимонопольной политике, Межгосударственного совета по сотрудничеству в научно-технической и инновационной сферах, Межгосударственного Координационного совета по вопросам семеноводства, ряд других мероприятий.

Следующий год в Содружестве объявлен Годом туризма. Каковы шаг и Украины будут в этом направлении?

Украина намерена провести большую международную выставку «Украина: путешествия и туризм», а также киевский международный туристический Форум, заседание Совета по туризму СНГ, научно-практическую конференцию по вопросам развития туризма в СНГ в Ялте.

Также, хотел бы отметить, что, кроме общего для всего СНГ, Года туризма-2014 для нас – год знаковый. Он пройдет под эгидой празднования 200-летия со дня рождения Тараса Шевченко. Известно, что Туркменистан, Казахстан, Кыргызстан, да, пожалуй, все страны Центральной Азии считают Тараса Шевченко «своим» поэтом. Также нужно не забывать, что большую часть творческой жизни он провел в России, многие его сочинения написаны на русском языке, поэтому они являются и частью российской поэзии, культуры. И хотя основные юбилейные мероприятия пройдут в Украине, президент Украины предложил странам СНГ также участвовать в них или провести часть торжеств под эгидой Содружества и за пределами Украины.

Вы уже упоминали, что на предстоящем 20 ноября саммите глав правительств Содружества будет обсуждаться ход реализации положений Договора о зоне свободной торговли СНГ. А когда он заработает на полную силу? Каким видится путь к реальной свободной торговли внутри СНГ?

Действительно, Договор о ЗСТ должен заработать в полную силу, а заложенные в нем механизмы стать реально действующими. Нам нужно сформировать условия для равноправной конкуренции, защиты прав собственника, инвестора, возможности снятия искусственных барьеров, препятствующих торговому и инновационному сотрудничеству. Нужно, чтобы на основе норм и принципов ВТО заработали механизмы рассмотрения спорных вопросов в торговле.

Сейчас важно направить наши усилия на подготовку и подписание соглашений о транзите трубопроводным транспортом, о торговле услугами, протокола о поэтапной отмене экспортных пошлин. Общим интересам наших стран соответствует и реализация совместных проектов в научно-технической и инновационной областях, энергетике, транспорте, машиностроении, сельском хозяйстве.

Хорошей преемственностью, продолжением и развитием белорусских инициатив в СНГ будет проведение у нас научно-практической конференции по вопросам возобновляемых источников энергии. На такую конференцию будут приглашены специалисты Содружества, международные эксперты. Во время своего председательства Украина также не оставит без внимания продовольственную безопасность, развитие агрокомплекса СНГ.

Президент Янукович заявляет, что для Украины очень важно сохранить рынок стран СНГ, при этом не менее важно открыть для себя и рынок Европы. Как это можно будет увязать в единое целое?

Это вполне сопоставимые и даже взаимодополняющие процессы. Более того, участие Украины в Зоне свободной торговли СНГ и формирование Зоны свободной торговли между Украиной и ЕС создает предпосылки для осуществления в будущем амбициозного проекта континентального масштаба по формированию единого торгово-экономического пространства «от Лиссабона до Владивостока». Я убежден, что подписание Договора об ассоциации с Европейским Союзом откроет новые возможности не только для Украины, но и для других государств-партнеров, в т.ч. на пространстве СНГ.

Павел Шаройко