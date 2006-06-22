Жовтяк уверен, что правовая Украина будет вопреки всем швондерам

Восстановленный судом в должности председателя Киевской областной государственной администрации Евгений ЖОВТЯК напоминает министру юстиции Украины Сергею ГОЛОВАТОМУ, что Конституционный Суд Украины еще в 2002 году определил, что общие суды могут рассматривать дела по заявлениям государственных чиновников.

Об этом идет речь в переданном агентству УНИАН открытом письме Е.ЖОВТЯКА “министру юстиции правительства, которое согласно ст.115 Конституции Украины “исполняет свои полномочия”, г. ГОЛОВАТОМУ С.П.”.

Е.ЖОВТЯК отмечает, что написать это письмо его “вынудила та беспрецедентная кампания давления на суд и дискриминации судебной системы Украины, которая развязана Вами в связи с решением Киево-Святошинского районного суда об отмене Указа Президента Украины о моем увольнении”. (УНИАН: 16 июня Киево-Святошинский районный суд удовлетворил иск Е.ЖОВТЯКА к Президенту Украины Виктору ЮЩЕНКО и отменил указ Президента об освобождении Е.ЖОВТЯКА от должности председателя Киевской облгосадминистрации. В тот же день министр юстиции Украины С.ГОЛОВАТЫЙ выразил обеспокоенность “вмешательством” судов в политические вопросы относительно назначения чиновников. По словам С.ГОЛОВАТОГО, попытки освобожденных от должностей государственных чиновников восстановиться в своих должностях через суды «являются еще одним парадоксом, что суды начали решать кадровые вопросы. Мы уже дошли до такого маразма, когда суд решает кому быть министром, прокурором… губернатором… Это называется судейская деспотия, когда суды вмешиваются в политические вопросы, «функционирования политических органов». С.ГОЛОВАТЫЙ этот процесс объясняет либо незнанием судьями законов, либо определенными с их стороны злоупотреблениями. В связи с этим С.ГОЛОВАТЫЙ напомнил, что такие дела не входят в компетенцию административных судов).

При этом Е.ЖОВТЯК отмечает, что он обжаловал «не увольнение во время пребывания на лечении, которым сейчас спекулируют некоторые “объективные” комментаторы, хоть и это является нарушением закона, а безосновательное увольнение».

Автор письма отмечает, что С.ГОЛОВАТЫЙ, заявляя, что “плохое” украинское законодательство лишает Президента возможности эффективно руководить государством, потому что он не может увольнять должностных лиц, вводит в заблуждение и Президента, и украинское общество. “В действительности у Президента Украины есть 31 основание для увольнения председателя администрации, но ни одно из них не может быть применено по отношению ко мне, потому что ни одно из условий пребывания в должности я не нарушил”, - отмечает Е.ЖОВТЯК.

В письме он приводит эти основания для увольнения председателя областной администрации, предусмотренные Кодексом законов о труде, Законом Украины “О государственной службе”, Законом “О местных государственных администрациях”.

При этом Е.ЖОВТЯК отмечает, что, “к счастью украинского общества и на беду некоторых советников Президента с министром ГОЛОВАТЫМ включительно, среди этого 31 основания нет еще двух “крайне необходимых” оснований: по доносу внештатных советников и в связи с необходимостью трудоустройства внештатных советников... (УНИАН: в тот же день, когда суд восстановил Е.ЖОВТЯКА в должности Киевского губернатора, был обнародован Указ Президента Украины о назначении на эту должность внештатного советника главы государства Веры УЛЬЯНЧЕНКО). Все остальные 31 основание для увольнения председателя областной администрации действуют в полном объеме, а, следовательно, нет никакой угрозы “потери управляемости государством”.

Далее Е.ЖОВТЯК отмечает, что “каждый третьекурсник юридического факультета знает, что еще 7 мая 2002 года Конституционный Суд Украины своим решением по делу о подведомственности актов о назначении или увольнении должностных лиц поставил точку в войне полуденных и рыбачуков против Конституции Украины, подтвердив, что Конституция Украины и законы Украины действуют и в отношении должностных лиц, которых назначает Президент”. Для тех, “кто не владеет знаниями, которые необходимы для того, чтобы стать старшекурсником юридического факультета”, Е.ЖОВТЯК приводит цитату из решения Конституционного Суда Украины №8рп/2002 от 7 мая 2002 года: “Утверждение в конституционном представлении о неподведомственности судам общей юрисдикции дел по заявлениям лиц, которых назначает на должности или освобождает от должностей Президент Украины или Верховная Рада, является необоснованным, поскольку противоречит возложенным на суды конституционным полномочиям обеспечивать судебную защиту прав и свобод человека и гражданина, включая принцип равенства перед законом и судом”. Это решение “является обязательным для выполнения на территории Украины, окончательным и обжалованию не подлежит”.

Следовательно, отмечает Е.ЖОВТЯК, обращаясь к С.ГОЛОВАТОМУ, “суды не “узурпировали власть” и «не дошли до маразма», как утверждаете Вы в своей майданной ругани (по-русски «площадная ругань» - возникла задолго до Майдана) на пресс-конференции 16 июня, а лишь честно выполняют свой конституционный долг, невзирая на давление со стороны Министерства юстиции”.

“А то, чем займетесь вы с Николаем ПОЛУДЕННЫМ (руководителем Главной службы правовой политики Секретариата Президента Украины – УНИАН), - присвоение функций суда, влияние на судей, неуважение, к судьям, и суду влечет за собой ответственность, предусмотренную Конституцией и законодательством Украины, в том числе уголовную!”, - подчеркивает Е.ЖОВТЯК.

Он отмечает, что “пользоваться базарным ругательством в адрес судов лишь за то, что они, выполняя свой конституционный долг, принимают к рассмотрению и решают по закону исковые заявления по делам о противоправном освобождении должностных лиц, не подобает министру юстиции!”.

Как указывается в письме, С.ГОЛОВАТЫЙ как должностное лицо имеет лишь два законных способа не согласиться с решением суда: “либо от имени Президента написать апелляционную жалобу на решение суда, в очередной раз подтвердив свой непрофессионализм, либо подать в отставку из-за своих непрофессиональных советов Президенту относительно его права издавать Указы, которые противоречат Конституции и законам Украины”, заявляет Е.ЖОВТЯК.

"Без уважения к вам, но с верой в то, что вопреки всем шариковым и швондерам правовая демократическая Украина таки будет построена, Евгений Жовтяк" - так заканчивается открытое письмо.