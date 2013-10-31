Кокс и Квасневский встретились с Януковичем - телеканал

Как сообщает 5-й канал, встреча в Администрации Президента длилась час.

В то же время на вопрос журналистов, о чем руководители миссии говорили с Януковичем, Квасневский ответил: «Понимаете, мы договорились, что во время нашей миссии ничего не будем комментировать. Мы работаем».

Как сообщал УНИАН, Кокс и Квасневский сегодня планируют провести встречу с экс-премьер-министром Украины Юлией Тимошенко. Встреча пройдет в Центральной клинической больнице «Укрзализныци» в Харькове, в стационаре которой находится Тимошенко.

Ожидается, что руководители Мониторинговой миссии прибудут в медзаведение около 15.00.

29 октября Кокс и Квасневский с трехдневным рабочим визитом прибыли в Украину. В ходе своего визита они будут работать в Киеве и Харькове.

На минувшей неделе они также находились в Украине. По итогам их визита Тимошенко заявила, что ради европейского будущего страны готова принять все предложения миссии Европейского парламента.

Ранее, 4 октября, Кокс и Квасневский обратились к Президенту с ходатайством о помиловании Тимошенко.