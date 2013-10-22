Эксперты увидели желание оппозиции вернуть себе тему евроинтеграции

Об этом заявил директор Киевского центра политических исследований и конфликтологии, политолог Михаил Погребинский.

«Оппозиция сейчас находится в состоянии растерянности, она не имеет никакой понятной тактики, поскольку проиграла свою главную фишку – евроинтеграцию. Сейчас они ищут свое новое позиционирование в политической системе. Этот поиск приводит к таким непонятным конфликтам, - отметил политолог. - С одной стороны, они заинтересованы в прохождении евроинтеграционных законов, а с другой – в преддверии избирательной кампании им нужно выбивать у населения поддержку против власти».

По мнению Погребинского, успехов в этих поисках меньшинство пока не достигло.

«Пока что тактики они не выработали. Поэтому мы имеем такие вот колебания между поиском здравого смысла и его абсолютным отсутствием. Думаю, сейчас они давят на власть, чтобы в тот момент, когда та заинтересована в спокойной работе, в подготовке к Ассоциации, удовлетворить свои интересы. Они хотят вернуть себе евроинтеграционную фишку, но не знают, как это сделать», - добавил он.

При этом эксперт выразил удивление мотивами оппозиции, которыми они объяснили свое не голосование за повестку дня.

«Например, говорить, что мы будем без госбюджета – несерьезно. Если его пока нет, то не значит, что его не будет, он пока дорабатывается», - резюмировал политический эксперт.

Напомним, что сегодня депутаты не смогли проголосовать за повестку дня этой пленарной недели.