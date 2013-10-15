Соглашение с ЕС не спасет Украину от претензий России - посол Польши

Как сообщают "Подробности", об этом заявил посол Польши в Украине Генрик Литвин.

"От этого не спасает даже членство в ЕС", - отметил он.

Также Литвин отметил, что подписание Соглашения даст толчок для изменений внутри Украины.

"Неподписание соглашения будет успехом тех, кто считает, что в Украине не нужно все менять, ей не нужны изменения и реформы", - заявил он.

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Комментируя возможность отправки экс-премьер-министра Украины Юлии Тимошенко на лечение в Германию как выполнение одного из условий подписания Соглашения с ЕС, Литвин отметил, что миссия Квасневского-Кокса - единственная структура, которая занимается этим вопросом.

"Других форм консультаций нет и быть не может", - заявил Литвин.