Свободовца Левченко вызвали на допрос из-за драк на митинге оппозиции

Об этом сам свободовец написал на своей странице в Facebook.

«Только что ко мне домой пришел майор уголовного розыска Сергей Головко и лично вручил повестку на допрос по поводу вчерашних событий», - сообщил Левченко.

Свободовец также рассказал, что дела об избиении жураналистов, провокаций вокруг БТР и других событий 18 мая, возможно, объединены в одно.

"На мой вопрос о том, какому делу касаться этот допрос, он (милиционер - ред.) Сказал, что это и об избиении журналистов, и относительно того БТР, и вообще по всех событий на Б. Житомирской. Вроде все объединены в одно производство ", - написал Левченко.

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Как сообщал УНИАН, 18 мая на улице Большой Житомирской в ​​Киеве во время проведения митинга оппозиции "Вставай, Украина!" группа неизвестных мужчин, среди которых были опознаны члены различных спортивных боевых клубов, напали на представителей ВО «Свобода», которые требовали забрать БТР провокаторов.

По данным СМИ, группой боевиков в спортивных костюмах мог управлять председатель белоцерковского отделения организации "Молодые регионы". В одном из нападавших на журналистов удалось идентифицировать спортсмена из Белой Церкви Вадима Титушка.

Позже возле здания главного управления МВД в Киеве на улице Владимирской неизвестные молодые люди спортивного телосложения побили журналистку «5 канала» Ольгу Сницарчук и фотографа Влада Соделя.

«На нас напали около 10 человек в спортивных костюмах. Мы снимали, как они избивали «свободовцев», и им это категорически не понравилось», - рассказал фотограф.

Содель сообщил, что они побили их до крови, в частности в Сницарчук разбита губа и побиты руки, телефон также разбит. Сам Содель, который пытался ее защитить, также получил легкие повреждения.

Он остался на месте события оформлять протокол о преступлении, в то время как Сницарчук забрали в больнице скорой помощи для снятия побоев.

Содель отметил, что милиция не вмешивалась в инцидент, хотя журналисты неоднократно просили стражей порядка защитить их.