Эксперт: Германия не ослабит требований к Украине на пути в ЕС

Такой прогноз озвучил президент Центра европейских и трансатлантических студий Алексей Коломиец в эфире "Эра-FM".

На тему: Политолог: Меркель может в последний момент не подписать Ассоциацию с Украиной

"Сейчас невозможно спрогнозировать, когда будет сформировано новое правительство Германии и будет ли оно сформировано. Продолжает функционировать нынешнее правительство, которое было сформировано до выборов. Его позицию мы знаем ... Думаю, новое правительство не отклонится от нынешней позиции", - сказал Коломиец, пишет Gazeta.ua.

Одновременно он подчеркнул, что политика в отношении Украины не является приоритетной в планах возглавляемого Ангелой Меркель партии ХДС/ХСС.

"Я читал предвыборный манифест ХДС/ХСС. Действительно, по-моему, там слово "Украина" не случается. Там был небольшой раздел относительно того, что ХДС/ХСС открытое для дальнейшего расширения Евросоюза. Но главный раздел - будущая роль Германии в Европе", - отметил Коломиец.

Напомним, на парламентских выборах в Германии победила партия действующего канцлера Меркель ХДС/ХСС.