Эксперт: Германия не ослабит требований к Украине на пути в ЕС
Новое правительство Германии сохранит свою жесткую позицию относительно требований к Украине, необходимых для подписания соглашения об ассоциации с Европейским Союзом.
Такой прогноз озвучил президент Центра европейских и трансатлантических студий Алексей Коломиец в эфире "Эра-FM".
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"Сейчас невозможно спрогнозировать, когда будет сформировано новое правительство Германии и будет ли оно сформировано. Продолжает функционировать нынешнее правительство, которое было сформировано до выборов. Его позицию мы знаем ... Думаю, новое правительство не отклонится от нынешней позиции", - сказал Коломиец, пишет Gazeta.ua.
Одновременно он подчеркнул, что политика в отношении Украины не является приоритетной в планах возглавляемого Ангелой Меркель партии ХДС/ХСС.
"Я читал предвыборный манифест ХДС/ХСС. Действительно, по-моему, там слово "Украина" не случается. Там был небольшой раздел относительно того, что ХДС/ХСС открытое для дальнейшего расширения Евросоюза. Но главный раздел - будущая роль Германии в Европе", - отметил Коломиец.
Напомним, на парламентских выборах в Германии победила партия действующего канцлера Меркель ХДС/ХСС.