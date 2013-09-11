Интеграция с ТС грозит Украине потерей суверенитета - американский эксперт

Об этом телеканалу БТБ заявил научный сотрудник Атлантического совета США Адриан Каратницкий, комментируя прогноз «Сбербанка России» о том, что вероятность валютного кризиса в Украине в период с июля 2013 по июль 2014 года доходит до 82%.

«Мы понимаем, что это происходят такие себе пропагандистские шаги. Россия ищет способы сдержать этот ход в направлении евроинтеграции, и задействует для этого и внутренние, и внешние возможности. Я не думаю, что правительство и Президент Украины, с одной стороны, и европейское сообщество, с другой стороны - не могут различить пропаганду и далеко идущие интересы Украины в евроинтеграции», - сказал он.

При этом эксперт отмечает, что интеграция с Таможенным союзом, в который Россия хочет вовлечь Украину, грозит потерей суверенитета.

«Я не говорю, что все будет легко, если Украина выберет путь евроинтеграции, особенно в первые год - два, но когда смотреть в будущее, то все аналитики считают , что содействие с на десять раз больше экономическим рынком – для далеко идущих интересов Украины станет гораздо более положительным шагом, чем интеграция или потеря суверенитета в случае интеграции с Таможенного союзом», - заметил Каратницкий.

Напомним, что ранее содиректор Центра европейских исследований Астонского университета (Великобритания), доктор Натаниэль Копси заявил, что прогноз «Сбербанка» является частью более широкой программы со стороны России по запугиванию и принуждению Украины вступать в Таможенный союз.