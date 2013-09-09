10 сентября (вторник) 2013 года в 12:00 в Институте Горшенина состоится круглый стол «Каков градус общественного протеста в Украине?»

Организатор круглого стола – Институт Горшенина

Вопросы, вынесенные на обсуждение:

1. Возбуждение уголовных дел против общественных активистов: акт правосудия или давления?

2. Кто стоит за нападениями на общественных активистов и представителей гражданского общества?

3. «Титушки» как элемент нового политического сезона.

4. Каким образом граждане Украины могут отстаивать свои права в сложившихся условиях?

Участники круглого стола:

1. ИГОРЬ ЛУЦЕНКО – активист движения «Сохраним Старый Киев»

2. СЕРГЕЙ БОНДАРЬ – активист ВО «Свобода», обвиняемый по делу о нападении на БРДМ

3. АНДРЕЙ МЕДВЕДЬКО – активист ВО «Свобода», организатор антизастроечных акций протеста

4. ВИКТОР АНДРУСИВ – член партии «Демократический альянс»

5. АНДРЕЙ ДЗИНДЗЯ - журналист интернет-издания «Дорожный контроль»

Модератор круглого стола – ВИКТОРИЯ ГЕРАСИМЧУК, редактор отдела «Общество» интернет-издания LB.ua.

Контакты для аккредитации СМИ: (044) 230 49 62

Упоминание в новостях о данном мероприятии об организаторе дискуссии – Институте Горшенина – обязательно.

АДРЕС ИНСТИТУТА ГОРШЕНИНА: г. Киев, ул. Малая Житомирская, 18б (вход в арку со стороны Михайловского переулка)